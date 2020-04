Agence SEO Nantes : Optimiser la visibilité de son site internet

« l’ Agence SEO Nantes vous explique ce qu’est le SEO (Search Engine Optimization) signifie en français : « Optimisation pour les moteurs de recherche ». Un Bon travail de SEO permet d’augmenter la popularité d’un site web.

Agence SEO Nantaise : Augmenter le trafic sur son Web

Vous avez fait la recherche Agence SEO Nantes ou Agence Web Nantes. La Nantaise du Web peut répondre à votre souhait. Le plus simple est de nous contacter pour comprendre votre projet ?

Un site internet bien référencé sur le web est plus visible et le site ressort en tête dans les résultats de recherche Google et tous les autres moteurs utilisés. Donc il est important de faire appel à une agence SEO à Nantes qui optimisera la visibilité de votre site, et améliora toute la vision digitale vous concernant sur le net. »

Consultant SEO Nantes : Pourquoi !

Agence SEO Nantes

Le consultant vous proposera de mettre en œuvre un ensemble de techniques Webmarketing, outils et astuces pour valoriser votre thématique et mettre en valeur son contenu sur l’ensemble de vos pages web.

C’est un travail de longue haleine, minutieux qui donne des résultats assez vite en fonction de la concurrence du marché, et des moyens que vous engagerez en restant raisonnable. Les expressions populaires suivantes sont associées au SEO : Webmarketing ou Netmarketing ou encore cyber marketing. En réalité c’est l’association de techniques Marketing variées

La communication digitale est l’utilisation du numérique comme support d’information. Cette communication couvre plusieurs domaines: stratégie et actions de communication, médias sociaux ; mailing & terminaux mobiles. Avant 2013, c’était le terme “communication numérique” qui était le plus connu.

La communication digitale est apparue ces dernières années depuis l’explosion de l’utilisation de l’internet. La communication digitale est donc en constante évolution puisqu’elle est liée aux évolutions et avancées technologiques. Ce type de communication s’attache à la qualité du contenu afin d’attirer l’attention des internautes. Il ne faut pas confondre communication digitale et marketing digital. Ces termes ne sont pas interchangeables, même si leur signification n’est pas très éloignée.

D’après plusieurs études, les chiffres concernant le pourcentage de clics sur les résultats de recherche Google en fonction de leur position sur la SERP (SERP=Raccourci utilisé par les professionnels, quand ils parlent sur SEO) sont les suivants :

· 1ère position : 33% des clics sur ordinateur

· 2ème position : 15,6% des clics sur ordinateur et la même chose sur mobile

· 3ème position : 10% des clics sur ordinateur et la même chose sur mobile

Les 3 premiers résultats représentent donc quasiment 60% des clics sur les moteurs de recherche. D’où l’importance d’être bien placé dans les résultats naturels.

Google ne se laisse pas séduire facilement, et il ne faut pas confondre « bourrage de mot clés – *** Keyword stuffing » qui est totalement interdit et très souvent pénalisés (technique dite du bac à sable, le site est pénalisé et écarté des affichages), par les moteurs et séduction. Technique SEO pour séduire Google, il y a de nombreuses manières d’agir :

Sur votre site avec la rédaction d’un bon contenu et l’insertion de mots clés dans vos textes.

Mettre en valeur certaines de vos balises, contenu de vos de métadonnées…

Réaliser des contenus de qualité, avec un texte qui a toute sa raison d’être pour les novices et ou experts.

Installer des plugins ou manipuler le code pour améliorer la rapidité du site.

Le rendre accessible et rapide à parcourir par les robots Google avec un sitemap adapté

Faire parler les images, par des techniques évoluées et adaptées.

Autour de votre site :

Campagne de Backlinks

Création de « Backlinks » liens externes de qualité. Les backlinks sont des liens depuis les articles externes qui pointent vers votre site, un article ou une page

Partage sur les réseaux sociaux et augmenter la communauté qui vous suit, mettre en place des outils d’analyse.

Utilisation d’outils d’analyse des statistiques du site, recherche de mots clés, analyse des concurrents. C’est là que votre prestataire peut vous aider le mieux et le plus, car c’est son métier.

Selon les recommandations du moteur Google, un contenu de haute qualité est la chose la plus importante pour améliorer la visibilité de votre site et son positionnement dans les SERP. Qu’est-ce qu’un bon contenu, un bon article, une bonne page produit ?

C’est un texte informatif et utile avec des mots techniques et spécifiques à votre activité, associés avec votre site. La mise en page doit aussi être soignée et calculée – avec des titres de différentes importances H1 H2 H3 avec des espaces entre les paragraphes pour aérer la visibilité et donc la lecture. Il est agréable pour les lecteurs d’avoir quelques images pour illustrer votre contenu. Attention en plus à la longueur des phares, ni trop longues, ni trop courtes. Mélangez aussi intelligemment les modes actifs et passifs dans vos textes.

SEO Black-Hat ou SEO White-Hat

Referencement Black Hat SEO

La technique de Black Hat regroupe des méthodes douteuses, assimilées à du spam par Google, qui autrefois pouvaient être redoutablement efficaces. La technique White-Hat est simple à comprendre, « Blanc comme neige » ce sont des méthodes qui respectent les lois, les règles qui régissent le Web et les exigences du moteur de recherche Google.

Le SEO est donc un ensemble de techniques, bottes secrètes, astuces, connaissances, expériences qui permet de positionner un site dans les SERP, « search engine result page » ou « page de résultats des moteurs de recherche » ou encore le terme indexation. Quand on débute dans le référencement, il faut des qualités comme celle d’être patient et de persévérer ; à vous de jouer Mister SEO

L’agence La Nantaise du Web bénéficie d’une expérience dans les technologies de l’internet et de la communication. L’ agence SEO à Nantes est spécialisée dans le référencement naturel sur les moteurs de recherche qui accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur stratégie de visibilité sur le web. L’agence s’engage à respecter les bonnes pratiques pour un référencement naturel Google, Bing, Yahoo, Qwant, efficace et pérenne.

Agence Web Nantaise

L’agence la Nantaise du Web est spécialisée dans le référencement naturel de site internet. Le Consultant de l’agence SEO vous délivre des conseils personnalisés en fonction de votre secteur d’activité. Prenez un instant et contactez nous pour une explication et bénéficier d’un devis personnalisé pour votre projet.

*** Le bourrage de mots-clés (en anglais, keyword stuffing) est une technique répréhensible d’optimisation pour les moteurs de recherche qui consiste à inclure des mots-clés non pertinents dans les éléments métas ou le contenu d’une page Web.

Nous parlerons ultérieurement des techniques de mise en avant payantes comme la publicité avec les Adword : Annonces Google ou autres moteurs de recherche. ou encore des articles sponsorisés sur des sites externes pour le Netlinking qui ne sont pas toujours pérennes (****Backlink) . Un bon référencement commence par un bon contenu sur son site internet, il est indispensable de maîtriser votre communication sur la toile.

****Backlink : C’est un contenu avec une ancre de lien vers votre site, on appelle cela un hyperlien pointant vers un site ou une page Web de votre domaine. Cela peut être un backlink de vos partenaires, clients, fournisseurs, ou encore de site spécialisé, presse et communiqué de presse, annuaires, forum, etc ….

Nous nous engageons à positionner votre site internet, et ou votre site Web sur la première page de Google avec des requêtes localisées et une belle image de vos activités afin de vous positionner comme un acteur important dans votre région.

