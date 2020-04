Les consultants SEO, appelés également référenceurs, experts SEO ou consultants en référencement, sont des spécialistes de l’optimisation des moteurs de recherche Google, Yahoo, Bing, Qwant dont la spécialité consiste à actionner les techniques qui permettent d’améliorer la visibilité et le positionnement d’un site internet sur les pages de résultats des moteurs « SERP ».

Le consultant SEO optimise la visibilité du site internet et la notoriété pour augmenter le trafic et surtout les demandes ou l’audience.

Objectif : faire apparaître le site dans la première page des moteurs de recherche ou des annuaires, les trois premiers résultats sont les seuls vraiment visités. Le Référencement naturel est la seule solution pérenne a contrario du SEA avec le paiement de la pub pour apparaître dans les annonces google, Facebook ou autres.

Avec l’évolution de l’internet et du numérique, nous sommes passés progressivement de l’image du développeur web enfermé sur lui et seul avec sa machine, à des fonctions en communication qui ont évolué ces dernières années : chef de projet digital, trafic manager, Community manager, social media manager SMO, consultant SEO et ou SEA avec les adwords, responsable CRM, etc.

Combiner les techniques de référencement

SEM = SEO + SEA + SMO

Le « Search Marketing », le « Search Engine Marketing » ou encore le SEM désigne l’ensemble des activités qui consistent à positionner favorablement des produits, des services, des sites internet, des applications mobiles ou autres contenus (images, vidéos, actualités) sur les résultats des moteurs de recherche.

Le search marketing comprend les techniques de référencement naturel (SEO),

Le Search Engine Advertising SEA) avec l’utilisation de liens commerciaux dits sponsorisés Adwords bien souvent

Le Social Media Optimization (SMO) qui consiste à donner plus de visibilité à un site sur les réseaux sociaux.

Les métiers associés à un Consultant SEO

Social Media Optimisation

Un terme issu du jargon marketing qui ressemble étrangement au SEO, Search Engine Optimization. Le SMO parle de réseaux sociaux et désigne les techniques qui permettent de faire connaitre une entreprise ou une marque via les média sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn etc.

Consultant Link building :

Ils se concentrent sur l’acquisition de liens (appelés backlinks). Le quotidien de ces experts du lien est fait de scrapping, d’échanges, de partenariat, de gestion de réseaux (les PBN, pour Private Blog Networks), de suivi et de veille. Un backlink ou BL ou encore lien entrant est lien hypertexte ou image placé sur une page d’un site internet A qui pointe vers une page d’un site internet B. …

La qualité des backlinks et le nombre lien pointant vers votre site internet permettent d’améliorer significativement votre popularité et votre visibilité ou encore dans le jargon du SEO le Trust Flo

Consultant SEA :

Ce n’est pas ma tasse de thé car cela ne dure pas dans le temps. Le référenceur spécialisé dans le référencement payant – ou SEA, pour Search Engine Advertisement – créent, paramètrent, suivent et ajustent les campagnes de référencement payant en optimisant les budgets de leurs clients sur les différentes régies publicitaires que sont Google AdWords, Bing Ads, Twitter Ads, Facebook Ads, etc. Le référencement payant permet de placer rapidement vote site en première position dans les annonces des résultats des moteurs de recherche, à l’inverse du référencement naturel. Cette option est recommandée si vous souhaitez obtenir des résultats significatifs dans un bref délai mais payant et couteux dans le temps.

Consultant SEO webmarketing : Conseils et Bienveillance sur les stratégies

Vous connaissez bien l’expression que « Tous les conseils ne sont pas bon à prendre » et bien attention aux techniques rapides qui ne sont pas du goût des moteurs de recherche. Retrouvez sur le site internet de l’agence les risques avec les méthodes ou techniques BlackHat.

L’agence SEO Nantaise du Web bénéficie de plusieurs années d’expériences dans les techniques du Web et Marketing. Il a lancé son agence de référencement naturel avec une demande de ces connaissances proches et un peu plus lointaines.

L’avantage de travailler avec le consultant La Nantaise du Web c’est de bénéficier d’un contact personnalisé, à l’écoute et qui réfléchit pour vous dans le but de réussir la prestation de référencement qui lui est demandé.

De nos jours, une variété de métiers gravite dans la sphère marketing. Avec l’essor des technologies de l’internet, des nouveaux canaux de communications et des nouvelles habitudes de consommation des internautes, la discipline nécessite une bonne connaissance des différents leviers et techniques webmarketing : référencement naturel SEO, référencement payant SEA , display, réseaux sociaux SMO , inbound marketing, influenceurs et Blogueurs, gestion de communautés, applications mobiles…

Les activités marketing devraient être la principale préoccupation de toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité. Pourtant, bon nombre d’entre elles n’ont pas encore de département marketing à proprement parler. Cela ne signifie pas qu’elles peuvent s’en passer.

Le consultant en communication intervient dans la réalisation de la stratégie de communication de l’annonceur. Il coordonne le développement des actions de communication en mobilisant les bonnes ressources, en respectant le planning et le budget définis en amont.

Consultant SEO Nantes

Le consultant référencement Naturel Google à Nantes, Melwynn Rodriguez vous expliquera avec le sourire et sympathie comment réaliser votre site internet. Il vous donnera quelques conseils sur la rédaction du contenu de vos pages ou articles ? L’Agence webmarketing Nantes est spécialisée dans le référencement naturel sur les moteurs de recherche et accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur stratégie de visibilité sur le web.

L’agence en communication digital vous donnera les clés pour développer des stratégies commerciales par le référencement de vos activités sur internet. Le consultant SEO est responsable lorsque les moteurs de recherche Google changent les règles de l’algorithme.

Le consultant et conseiller en communication doit réagir immédiatement pour mettre en œuvre les solutions adaptés et garder les premières positions Google.

Un « référencement SEO » sans clients ne sert à rien. Un site web bien référencé par l’agence Nantaise peut amener jusqu’à 30% de devis en plus en quelques mois.

