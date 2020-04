La demande du client était de restaurer un site internet en panne, de A à Z. Ce site internet en panne n’était plus disponible dans les résultats des moteurs de recherche. Référencement local en Seine et Marne, refonte de la charte graphique et du site internet Contrôle Pont pour le compte de la société MC Levage en Ile de France. Le site reconstruit à permis d’améliorer la visibilité, et bénéficie des technologies mobile et tablette.